La segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco aún no ha llegado a la programación de Mediaset, ¿pero es verdad que se ha paralizado su producción? Pese a lo publicado en los últimos días, la verdad es que Telecinco y La fábrica de la Tele continúan trabajando en su producción dentro del calendario previsto, según fuentes consultadas por YOTELE.

De esta manera, tal y como ha podido confirmar este portal, 'En el nombre de Rocío' no sufre ningún tipo de retraso en su proceso de producción ni tampoco se ha cancelado definitivamente, tal y como apuntaban varios medios de comunicación

Los rumores que apuntaban a un retraso o una cancelación de 'En el nombre de Rocío' han llegado después de que varios miembros de la familia Ortega Mohedano estudiasen medidas cautelares para paralizar su emisión. De hecho, este pasado miércoles se ha conocido que Gloria Camila ha emprendido acciones legales contra su hermana, Rocío Carrasco, y también contra Mediaset y La Fábrica de la Tele, productora de la docuserie por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre.

Con esta demanda, el objetivo de Ortega Cano y Rocío Jurado es que se aporten los papeles, titularidad de la artista, que su hermana habría entregado a Mediaset y la productora. El citado medio informa que el Juzgado de 1ª Instancia Nº 5 de Alcobendas ha dictado un Auto por el que la jueza ha accedido a la petición de la protagonista de 'Dos vidas' (TVE).

Cabe recordar que, tras el éxito y la repercusión de 'Contar la verdad para seguir viva', Mediaset anunció que el documental de Rocío Carrasco tendría una segunda parte, en el que volverá a hablar en un formato de corte similar y titulado en esta ocasión 'En nombre de Rocío', que ya contaba con un adelanto con imágenes de la hija de Rocío Carrasco en su regreso a Chipiona: "Pensaron que Chipiona les pertenecía, pensaron que su desprecio quedaría impune, pensaron mal", rezaban los títulos, que añadían: "Y creyeron que la más grande no se dio cuenta".

Pensaron mal. Y creyeron que La Más Grande no se dio cuenta de nada.

En el nombre de Rocío | OTOÑO 2021 #RocíoSeguirViva pic.twitter.com/ejdXkvCnOd — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 2 de junio de 2021

"Se creían que no iba a venir por las condiciones en las que estaba. No tengo que conquistar Chipiona, solo tengo que venir y lo he hecho", expresa Rocío en el adelanto, haciendo alusión directa a algunos de sus familiares, que serán el centro de estas nuevas entregas.

"¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Amador, con tus hermanos Gloria y José Fernando, con Ortega Cano y con Rosa?", pregunta la redactora a Carrasco, a lo que ella responde con un rotundo "sí" a todo. El tráiler también avanza que el programa llegará en otoño de este año.