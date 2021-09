Varias parejas ven peligrar su estancia en 'La última tentación' después de la tercera gala. Una de ellas es Fani, que solicitó una hoguera de confrontación con Christopher después de dejarse llevar en la piscina de Villa Playa y besarse con Julián durante su fiesta de cumpleaños: "Tengo que tirar hacia adelante, ser valiente y dar la cara". [Esto es lo que cobran los concursantes de 'La última tentación']

"Me arrepiento mucho de lo que pasó. Estoy mal por todo lo que ha sucedido en 24 horas", aseguró Fani después de lo que pasó con Julián. "Cuando entré, lo hice con mucha fuerza y enamorado, pero mi pensamiento sobre nuestra relación ha cambiado", dijo Christofer después de que conociese la petición de su pareja. Por otro lado, Andrea también puso peligro su relación después de que no se ocultase ya y se besase con Manuel en el jacuzzi de Villa Playa. "Tiene el rollito que a mí me gusta. Es 100% mi prototipo. Me encantan los malotes. Me he puesto tonta", aseguró la modelo sobre el gaditano en un total a cámara.

Además, en un 'Círculo de fuego' muy emotivo, Marina le da una última oportunidad a Jesús, que entrará en una de las villas del reality de Telecinco en las próximas entregas. La sevillana aprovechó la ocasión por volver a pedirle perdón en mitad en su proceso de reconciliación, aunque considera que está ilusionada con él, pero no enamorada: "No creo en las segundas oportunidades, pero sí en nosotros".