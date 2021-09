'En el nombre de Rocío', el nuevo documental sobre la vida de Rocío Carrasco, está a pocos días de emitirse (aunque podría no hacerlo) y, aunque sus protagonistas parecen atravesar un impase de calma, no parece que vaya a permanecer así. Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano, ha sido la única que se ha pronunciado al respecto, ha aclarado que a Ortega Cano no le quita el sueño las próximas declaraciones de Rocío Carrasco que va a emitir Telecinco. Aunque cabe destacar que las versiones de los colaboradores de la cadena apuntan precisamente a lo contrario.

Este documental, que se basa en los diarios de Rocío Jurado, promete poner patas arriba las versiones de su marido y padre de sus hermanos José Fernando y Gloria Camila. Algunos rumores apuntan a un posible acercamiento entre ambas, pero no tienen demasiado fundamento. [¿Por qué no se emitirá el próximo documental de Rocío Carrasco?]

Contra todo pronóstico, un inesperado apoyo sale en defensa de Rocío Carrasco. Se trata de uno de sus tíos, Antonio, quien habla por primera vez tras la emisión del documental que la hija de Rocío Jurado y, aunque defiende a su sobrina, ataca el pilar más importante de su vida: Fidel Albiac. Concedió una entrevista concedida al canal de Juancavlog en la que no titubeó a la hora de opinar sobre un caso que conoce muy de cerca: Está al lado de su sobrina... y de Fidel.

"Conozco a Rocío Carrasco desde que nació. Es una pena lo que le estaba pasando con Antonio David. Rocío no es así, a sus hijos se los han quitado de una mala manera, y espero que todo eso se arregle con el tiempo", ha comentado Antonio.

"Rociíto quiere mucho a sus hijos y lo ha demostrado", asesta tajante a todos aquellos que la ponían en entredicho.

Mientras que carga contra Antonio David, alaba la presencia de Fidel Albiac en la vida de Rocío Carrasco: "Antonio David tiene la culpa de todo. Rociíto tuvo mala suerte con él, pero yo la creo y la defiendo a muerte", dice. "No creo que Fidel maneje a Rocío", concluye.

La cúpula de Telecinco estaría sopesando todos los detalles del documental para cubrirse las espaldas. En la crónica rosa de esRadio no han dudado en apuntar que en los despachos de la cadena se estaría revisando de manera minuciosa todo lo que se recoge en el programa para asegurarse de que Ortega Cano y su entorno no puedan acribillar a demandas ni a a la cadena ni a los responsables del nuevo docudrama.

Ortega Cano podría tomar medidas cautelares para frenar la emisión de este nuevo programa, como comentó hace unas semanas. Una decisión que Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David, apoya. "Me parece estupendo, que haga lo que considere oportuno", ha señalado.