'Lazos de sangre' volvió la noche del miércoles con Concha Velasco como protagonista de una entrega en la que la actriz hizo un repaso por su trayectoria personal y profesional. El documental contó con testimonios de amigos y conocidos de la actriz, como es el caso de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

El presentador y la humorista hablaron de uno de los momentos más delicados de Concha: cuando pudo haberse quitado la vida. La propia Concha recordaba lo sucedido: "Había perdido mi casa y vivía en un hotel. Estaba en la cama y salió Paco Marsó en la tele diciendo que nunca me había querido... Cogí todo lo del minibar, me tomé todos los frascos, un bote de unas pastillas de Lexatín... No es que me quisiese suicidar, quería dormir y que se me quitase el dolor".

Fue entonces cuando recordó que el programa de Buenafuente se estaba emitiendo. Tal y como señaló Abril, "es una gran apasionada de Andreu": "Yo estaba enamorada de Buenafuente y Paco Marsó le tenía mucha manía", dijo Velasco. "La visión del programa y de mi persona le provoca una risa que en aquel momento le hace reanimarse", añadió el presentador.

"Después de la risa le da un ataque de tos, lo echa todo y se da cuenta de lo que ha estado a punto de hacer", contó Abril, a lo que Concha apuntaba: "Llamé al médico del hotel y me dijo que me había hecho un lavado de estómago gracias a Buenafuente". "Para un cómico como yo, que te cuenten que alguien como Concha Velasco ha pasado por ahí, imagínate lo que es", concluía el presentador.