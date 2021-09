El segundo programa de 'Masterchef Celebrity 6' tuvo una clara protagonista: Verónica Forqué. La actriz hizo que los focos fuesen hacia su persona por su alocada actitud durante la prueba de exteriores, en la que tuvo la oportunidad de ser capitana. Forqué desconcertó a sus compañeros y también a los espectadores con sus órdenes y su constante cabreo.

Verónica y Victoria Abril fueron las mejores valoradas en la primera prueba, por lo que fueron elegidas para dirigir cada uno de los equipos. Mientras que Abril supo organizar bien a su grupo, en el caso de Forqué todo fue un caos. "¡Venga! ¡Venga! ¡Más papel!", exigía en un momento dado para secar las verduras. Llegado un punto, Miki Nadal le mostró su hartazgo, a lo que ella respondía en inglés con un "Shut up!" ("¡Cállate!").

De buena gana, Samantha Hudson le preguntó si podía ayudarle con algo, a lo que ella le contestó: "No me grites". "Te callas, se trabaja callado", le soltó. Por otro lado, los jueces entregaron a las capitanas un delantal negro que debían dar a una persona de sus equipos. Mientras que Victoria Abril se lo puso a sí misma, dejando así de cocinar durante el resto de prueba, Forqué no dudó en dárselo a Eduardo Navarrete.

Él, que contempló el cocinado, también se desesperó con su compañera, que seguía pidiendo "más papel" mientras tiraba la verdura al suelo: "Relájate, Vero, mi vida, que la estás liando parda". Finalmente, el equipo rojo perdió la prueba y Verónica reconoció haber sido "odiosa, antipática y mala persona". "Fui más una pinche insoportable que una capitana", reconoció muy sincera, mientras el resto del equipo finalmente se tomaba a broma sus salidas de tono, que también despertaron risas en las redes sociales.