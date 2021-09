Las declaraciones de Coco Comín sobre 'Operación Triunfo' no han pasado desapercibidas para sus responsables. La que fuera jueza del famoso talent show en 2008 y 2009, cuando se emitía en Telecinco, ha asegurado en una entrevista que las decisiones del jurado estaban impuestas por la dirección. “Estos talents están llenos de mentiras”, afirmó. Sin embargo, el programa no está dispuesto a que se dude de su autenticidad y lo niega rotundamente.

Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, ha respondido a las palabras de Coco Comín desde su cuenta de Twitter. En primer lugar, ha querido dejar claro que las valoraciones de los miembros del jurado son personales y que ninguno de ellos recibe órdenes desde arriba: "Cuando uno es un profesional y hace de jurado en un talent es porque la dirección del programa aprecia tu criterio".

En la entrevista, la coreógrafa lamenta que tuvo que "eliminar a Pablo López" a pesar de que ella no quería. Sin embargo, el artista no fue expulsado y terminó en segunda posición, tal y como ha recordado Rubira: "Pablo solo fue nominado una vez, en la Gala 9, y lo hizo Risto Mejide. Y como todo el mundo sabe, llegó a la final quedando segundo".

Estos tuits del directivo se suman al que ya escribió este domingo, después de que las palabras de Coco Comín se viralizaran en redes sociales. "Participar voluntariamente dos temporadas seguidas en una farsa, un fraude, te convierte en CÓMPLICE!!!", subrayó el responsable de ‘Operación Triunfo’.

Además, este lunes ha señalado que la coreógrafa no tenía necesidad de trabajar en un programa en el que, a juzgar por sus declaraciones, no se sentía para nada a gusto: "Esta señora tiene una de las academias de baile y otras actividades artísticas más importantes de Barcelona, además de ser productora teatral. No dependía del sueldo del programa. No estamos hablando de alguien que mantiene su familia con el sueldo base".