El ganador del bote millonario de Pasapalabra, Pablo Díaz no deja de recibir buenas noticias. Después de llevarse el premio del programa de Antena 3 y encontrar el amor, el joven ha logrado terminar un máster musical con una nota excelente: un 9.

"No puedo definir cómo me siento ahora mismo" confesó a sus seguidores en un directo en Twitch, en el que aprovechó para explicar por qué había desaparecido durante unos días y además, pidió disculpas. Sus seguidores no sabían nada de él desde hacía unos días. (Descubre cuál es el nuevo negocio de Pablo Díaz, el ganador del bote millonario de Pasapalabra)

"He sacado un 9", anunciaba a sus seguidores a través de su cuenta de sus redes sociales. En la imagen aparece Díaz con el acta de su prueba de fin de máster entre las manos. "No puedo definir como me siento ahora mismo. Gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo durante todos estos días. Vosotros si que sois de 10", ha celebrado el músico.

Al instante, tanto su Instagram como su Twitter se han llenado de mensajes de apoyo, felicitaciones y muchos corazones. El violinista no ha abandonado sus estudios a pesar de haber ganado el premio más alto jamás dado en la televisión.

Algunos días atrás, el joven reconoció que estaba pasando unos días difíciles por la tensión de enfrentarse a un momento tan importante como era su último examen del máster. "Esta semana está siendo muy intensa de estudio porque es algo muy importante para mi", confesó.

Como ya sabéis, mañana me voy de viaje a Amsterdam a realizar el examen del TFM. Esta semana está siendo muy intensa de estudio porque es algo muy importante para mi.



Intentaré poner alguna foto de Amsterdam por Instagram y del examen si es posible ❤️🎻 — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) 1 de septiembre de 2021

Pablo Díaz se convirtió, con mucho esfuerzo, en uno de los concursantes de Pasapalabra con más éxito. En una entrevista que concedió a Antena 3 confesaba que se presentó al programa en honor a su abuela y que se presentó en su honor. El violinista consiguió llevarse 1,3 millones de euros

¿En qué se gastó el dinero?

El concursante desveló tras su paso triunfal por Pasapalabra en qué ha empezado a gastar el dinero: "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado han sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch" revelaba.

"Yo juego esos juegos muy rápido y quería probarlos un poquito y por eso me lo compré. Pero ahora en cosas más serias, lo quiero emplear para ayudar a mis padres, para que en el terreno económico no tengan problemas" confesaba. Además, su gran sueño es independizarse: "No mucha gente de mi edad puede decir, me puedo comprar una casa".