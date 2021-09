Ylenia Padilla vuelve a ser noticia por sus ataques a Mediaset, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria televisiva. La de Benidorm, que se dio a conocer en 2012 tras su participación en el reality 'Gandía Shore', ha arremetido sin piedad una vez más contra el grupo de comunicación a través de un polémico directo en su cuenta de Instagram.

Mientras charlaba con sus seguidores, Ylenia dejó claro que no quiere saber nada de Telecinco ni de sus integrantes: "De los personajes de 'telemierda' y 'mierdaset' no pienso nada. Lo he desintonizado de mi tele. Lo veía porque trabajaba ahí y facturaba, no pierdo mi tiempo en ver esa basura". "Hago otras cosas. Quizás por eso mi personalidad es arrolladora, siempre sobrevivo y renazco", añadió.

La también exconcursante de 'GH VIP 3', edición en la que desarrolló una estrecha amistad con Belén Esteban, aseguró que la cadena de Fuencarral ha intentado contar de nuevo con ella en varias ocasiones: "Me han estado llamando hasta agosto para levantar las audiencias del 'Sálvame' ese de mierda. ¿Sabes lo que hice? Bloquearles a todos".

Ylenia despotricando de salvame y de t5 ,si es Ylenia pic.twitter.com/7vyL5YCLwG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜 (@lebiram34980787) 7 de septiembre de 2021

Ylenia no parece guardar un buen recuerdo del formato presentado por Jorge Javier Vázquez, donde trabajó como colaboradora y al que también acudió varias tardes como invitada. Además, en el directo aseguró que también rechazó participar en 'La última cena': "Me llamaron para levantar la decadencia de la audiencia de las cenas y les dije que no, les bloqueé".

También se pronunció sobre 'Viva la vida', programa que tampoco se libra de sus ataques: "La que está viviendo la vida soy yo sin estar en ninguno de esos programas". "Estoy hecha de otra pasta, no valgo para trabajar ahí. No porque no valga, porque soy la mejor en lo que sea, lo que no voy a hacer es comer ojales y hacer el imbécil", aseguró en Instagram.