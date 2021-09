Lolita no se ha tomado nada bien las críticas que han generado sus declaraciones en 'laSexta Noche', cuando afirmó que no se sentía feminista: "No soy feminista. Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", expresó posiblemente sin saber que el feminismo lucha por la igualdad y no por la degradación del hombre.

La artista explotaba ayer en Twitter, donde escribía: "¿La gente es tonta? Que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo, no me gusta nada lo que acaba en ismo", expresó de nuevo, sin ser consciente de que ambos términos no son comparables. La artista quiso matizar: "Defiendo a la mujer porque lo soy, porque soy madre, hermana, tía y sobrina y "sobre todo porque nos matan", sin embargo se preguntaba por qué "tengo que tener una etiqueta".

Me voy de Twiter para siempre no estoy para aguantar impertinencias , no sois jueces , y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya no ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión adiós hasta nunca — Lolita Flores (@sarandonga55) 6 de septiembre de 2021

En otro tuit, Lolita insistía: "No me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos", y volvía a hacer hincapié en que rechazaba "los maltratadores, manipuladores, ect, tengan el sexo que tengan". Sus comentarios fueron generando más respuestas y la cantante se terminó calentando: "Qué vergüenza, qué ignorancia y qué aburrimiento tenéis lo que me tacháis de ignorante, me río de vosotros, así no entro en Twiter", escribía.

Finalmente, la artista anunciaba que se marchaba de la red social por los ataques que estaba recibiendo: "Me voy de Twiter para siempre, no estoy para aguantar impertinencias, no sois jueces , y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya", expresó muy enfadada, finalizando su mensaje con un "hasta nunca".