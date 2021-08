María Patiño ha respondido este sábado 28 de agosto en 'Socialité' a las duras acusaciones que Rosa Benito vertió sobre ella el día anterior durante su intervención en 'Ya es mediodía'. En concreto, la colaboradora culpó a la presentadora de causarle un ataque de ansiedad a Amador, lo que según ella misma le habría causado la hospitalización.

Todo empezó en la tarde del jueves 26 de agosto. Durante la emisión de 'Sálvame diario', María aseguró que tanto ella como su compañera Belén Esteban, le preguntaron a Amador si era conocedor de la mala vida que José Ortega Cano podría haber dado a Rocío Jurado. Según la versión de la periodista, "Amador Mohedano nos contesta a las dos que sí".

Esta revelación no sentó nada bien a la que fue mujer de Amador y quiso responder desde 'Ya es mediodía': "Lo que me duele es que se esté poniendo a Rocío Jurado como si fuera una mujer maltratada. Me parece vergonzoso, rastrero. Creo que este ataque de ansiedad le dio al escuchar esto, pues el cuerpo es una máquina y llega un momento en el que explota".

Ante esta respuesta, la presentadora no se ha quedado callada y ha replicado a las declaraciones de la que fuera cuñada de Rocío Jurado: "Me parece bastante cruel e injusto que, conociendo los antecedentes de su exmarido, hable de un ataque de ansiedad cuando ella conoce de primera mano el diagnóstico de Amador. Con esto no pretendo atacarte, simplemente reaccionar a tus palabras".

Sin embargo, Patiño no se quedó ahí y fue un paso más allá y quiso recordarle a su excompañera que ella también hizo comentarios en el pasado sobre José Fernando y Gloria Camila y fue participe de declaraciones similares: "Rosa Benito no tiene memoria y no se acuerda de que ella también ha hecho esto, también ha participado en esto. Dices que hay que respetar a los muertos no hablando de ellos, pero tú hablabas de sus hijos en televisión cuando Rocío ya estaba muerta".