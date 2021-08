Arévalo protagonizó una tensa visita a 'Viernes Deluxe'. A los desafortunados comentarios claramente homófobos que soltó en su entrevista en el programa de Telecinco, se le añadió una gran discusión con su exnovia, Malena Gracia, que no dudó en tacharlo de tener actitudes machistas.

Ambos acudieron al programa para sincerarse sobre su aventura amorosa. Desde el arranque de la noche, Malena quiso cargar contra el cómico: "Eres un machista porque has pedido al programa que yo cobrara menos que tú. Por el hecho de ser mujer he tenido que renunciar a parte de mi caché para que te lo llevaras tú", expresó.

Su expareja se defendió de la acusación: "Cuando éramos pareja a mí no me importaba compartir contigo mi caché a la mitad, pero ahora no somos pareja, no pretenderás tener el mismo caché que yo. Yo llevo toda la vida trabajando", se excusó.

Gracia quiso reprocharle varias actitudes controladores que el humorista había tenido con ella: "Llamaste a mi representante para decirle que me ibas a dejar porque necesitabas hacer televisión". "Yo quería cortar contigo porque hay cosas que no son normales, te ponías celoso hasta de que saliera con mis amigos gays, me tenías agobiada con tantas llamadas", sentenció.

Antes de zanjar la discusión, el conocido compañero de profesión de Bertín Osborne se defendió de sus comportamientos: "Yo solo quería verla más pero ella siempre tenía mucho trabajo para estar conmigo. Sin embargo, sí que se iba con sus amigos de fiesta hasta las cinco de la mañana, a ver qué tiene que salir hasta las cinco de la mañana", recalcó.