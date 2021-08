Las declaraciones de José Eugenio Arias, dueño de un asador marbellí, sobre el hecho de que no encontraba personas para trabajar en su local siguen generando polémica. Después de ese testimonio, Toni Bolaños ha desmontado este martes con solo tres preguntas las palabras del empresario en 'Espejo Público', aprovechando el cara a cara que tuvo con un portavoz del SAT, sindicato que le denunció por malas condiciones laborales.

"¿Qué jornadas hacen sus trabajadores? ¿Qué cobran? ¿Usted les paga el 100% de la seguridad social?", le preguntaron a Arias. “El que menos gana es el salario base, 1.350 euros. Las ocho horas, seis días a la semana”, aseguró el empresario, declaraciones que no pasaron inadvertidas para el colaborador del espacio matinal de Antena 3: "¿Perdón? ¿Seis días a la semana? Son 48 horas de descanso (dos días a la semana) de descanso que yo sepa".

Tras la intervención, Lorena García, que también tuvo que llamar al orden en varias ocasiones a Arias por sus palabras, pidió al hostelero que explicase mejor estas condiciones: "Mis empleados tienen un contrato laboral legal. Tengo una asesoría laboral que es la que me lo lleva todo y mis trabajadores todos trabajan de forma legal. Tengo 25 empleados fijos y no me ha denunciado nunca ninguno”.

Al final de la entrevista, cuando le han recordado la cartelería fascista que tiene en su local, le ha soltado al periodista catalán Toni Bolaños: "¡Rojo, aprende a hablar español!". pic.twitter.com/ZxFArzIncr — PabloMM (@pablom_m) 17 de agosto de 2021

Además de amenazar con emprender acciones legales contra el portavoz del SAT y antes de que concluyese su entrevista, Arias aseguró que el Gobierno les obligó "ilegalmente" a cerrar tres meses los negocios (por el confinamiento), algo a lo que volvió a responderle Bolaños: "No sabe ni de lo que habla”.

“Tú sabes de todo, Bolaños”, contestó el empresario. "Al menos no soy un fascista como usted, ni un intolerante, punto pelota", le dijo el periodista a Arias, que volvió a replicarle: "Tú lo que eres un rojo. Aprende a hablar español".

Este rifirrafe terminó con una reprimenda de Lorena García a Toni Bolaños, recordándole que no hubiera insultos durante sus intervenciones por utilizar la palabara 'fascista'. "Perdona, lo ha demostrado. Esos letreros (en los que pide 'Prisión o dimisión' al Gobierno en su restaurante), Lorena, por el amor de Dios", afirmó Bolaños.