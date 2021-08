El restaurante de 'First Dates' recibe diariamente a comensales con todo tipo de profesiones y oficios. Este es el caso de Manu, un chico vigués de 32 años, que no tuvo problemas a la hora de hablar de sus dedicaciones laborales nada más llegar al local del programa: "Soy 'striper', entrenador personal y masajista erótico".

"La gente está muy equivocada con esa ocupación, no tiene nada que ver con nada pornográfico. Suelen venir mujeres con una enfermedad diagnosticada y, a partir de ahí, las trato", aseguró Manu en uno de sus primeros totales ante las cámaras del espacio de Cuatro.

Después de asegurar que quería encontrar una chica latina con carácter, Manu conoció en la barra a Rosbaby, una locutora, modelo y organizado afincada en Córdoba, que consideró que la palabra que mejor la define es 'pirotécnica': "En el amor me ha ido bastante bien porque me he comido lo que yo he querido".

"Me han puesto una chica muy guapa así que estoy contento", dijo Manu tras ver por primera vez a Rosbaby. "Me fijo mucho en la dentadura de los hombres, que la tengan impecable y a él lo veo bastante bien", afirmó la locutora antes de comenzar la cena.

Una vez sentados en la mesa, lo cierto es que ambos disfrutaron en una agradable velada en la que tuvieron muchos temas de conversación, aunque también encontraron algunos obstáculos. De hecho, Rosbaby pareció que no le hacia mucha gracia la 'especialidad' laboral de Manu: "No me convence que haga masajes eróticos".

En los últimos minutos, la buena conexión entre Manu y Rosbaby fue determinante en 'La decisión final', ya que ambos quisieron tener una segunda cita para conocerse mejor. "Ha ido todo muy bien", explicó la locutora antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.