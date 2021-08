Rafael Santandreu es un escritor de libros de autoayuda y psicólogo que se ha situado en el centro de la polémica en los últimos días por su supuesto fichaje por el programa La hora de la 1 de TVE, finalmente desmentida por la televisión. Esta colaboración fue anunciada por el propio psicólogo, que no es la primera vez que suscita controversia. Sus declaraciones suelen llevar detrás una lluvia de críticas, como cuando afirmó: "La depresión te la provocas tú, solo si te esfuerzas mucho conseguirás deprimirte" en una entrevista al periódico La Vanguardia o que hay que "enviar amor" a Hitler en una aparición en La 2.

Por este motivo, las redes sociales han repescado la intervención de Santandreu en el programa de Andreu Buenafuente en 2017, quien se mostró muy crítico con él. En ese año, Santandreu era un escritor de libros de autoayuda reconocido, además de tertuliano televisivo e hizo un tour por varios programas de entrevistas, entre ellos Late Motiv, el formato de Buenafuente de Movistar.

Ahora que se habla tanto del psicólogo televisivo de dudosa profesionalidad, podéis ver cómo en esta entrevista Buenafuente acabó con él en minuto y medio sin despeinarse y con la elegancia y el arte que le caracterizan. La cara del invitado lo dice todo.

En aquella entrevista el presentador mostró que el psicólogo le había enviado la entrevista completa con las preguntas y las respuestas: "Nunca en la vida un invitado me había mandado toda la entrevista hecha, con sus preguntas y sus respuestas", exponía Andreu, "estoy deseando que me digas por qué lo hiciste". A lo que el escritor respondió que es algo que hace desde siempre porque "los periodistas hacen muy malas entrevistas, hacen preguntas que uno no quiere responder", explica Santandreu. "Mi pasado de profesor me dice "dales las preguntas y las respuestas", añade Rafael, a lo que Buenafuente, molesto pero con elegancia, contesta: "Entonces confirmamos que eras un profesor repelente".

Andreu acabó por decir que no iban a usar el documento de la entrevista porque si fuera así, se pondría de moda, la gente lo traería siempre y acabaría perdiendo su trabajo: "Yo trabajo de esto, imagina que se pone de moda, cada invitado trae su entrevista hecha, a mí me sustituyen por una máquina y me quedo sin trabajo. Entonces no sería feliz y compraría tu libro".

Las redes también han rescatado algunos de los momentos más criticados del autor de "Ser feliz en Alaska".

"Hitler era una persona a la que tenemos que tener aceptación completamente incondicional y lanzarle amor". Ahora, Rafael Santandreu cobrará del dinero de todos como colaborador de TVE para soltar barbaridades como ésta. Una vergüenza.

Tras la declaración de Santandreu sobre la colaboración en el programa La hora de la 1, finalmente TVE afirmó que el supuesto fichaje es falso y es que "ni ha sido ni va a ser".