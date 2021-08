Terelu Campos se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Málaga, pero este domingo sacó tiempo para participar en 'Viva la vida' a través de una conexión en directo. Lo hizo con el objetivo de responder a Kiko Hernández por sus últimas críticas hacia su hija, Alejandra Rubio, muy molesta por una fotografía que compartió el colaborador de 'Sálvame' junto a María Teresa Campos y Belén Rodríguez. "Si mi abuela hubiera visto muchas cosas, igual no le hubiera invitado a comer", aseguró.

Cuando parecía que Kiko y las Campos habían firmado una tregua, Terelu quiso lanzarle un contundente mensaje al que fuera su compañero durante más de nueve años, que esta semana pedía perdón desde el programa vespertino de Telecinco. "Mi pregunta a esas palabras de disculpa es... ¿Hasta cuándo, Kiko?", comenzó diciendo la colaboradora de 'Viva la vida': "Creo que una persona con tu bagaje y peso profesional, y ya con una cierta edad, tiene que saber lo que no puede ser".

"Yo estoy en un punto de mi vida que ya no me vale el perdón. Me valen los hechos de verdad", apuntó la comunicadora antes de añadir que "todos nos calentamos". "Si alguien piensa que soy fría como un témpano, no me conoce", afirmó. Por otro lado, destacó la "fuerza televisiva" de Kiko al mismo tiempo que le lanzaba un dardo: "Te he alabado toda mi vida, diciendo que eres uno de los animales televisivos más grandes que he visto. Pero a veces eres un poco animal en la otra parte, no solo en lo televisivo".

Para Terelu, algunas de las declaraciones que hace Kiko en 'Sálvame' son innecesarias: "Hay cosas que no suman, restan. Puedes opinar sobre si salgo en bañador o bikini y cachondearte, porque hasta me cachondeo yo contigo. Pero cuestionar la profesión de un compañero, no. Esas cosas no se hacen. No se juega con el trabajo y los años de carrera de una persona".

La hija de María Teresa Campos se mostró especialmente dolida por el hecho de que se cuestione su profesionalidad: "No se tira por tierra el trabajo de más de 35 años. He trabajado mucho y bien. Sigo trabajando. Menos de lo que querría por circunstancias de la vida, pero sigo intentándolo hacer lo mejor que sé y que puedo".

Por último, lamentó los ataques de Kiko hacia su hija: "Entiendo que mi hija está en televisión y que uno puede darle la contrarréplica, solo faltaría. Pero creo que si le quiere dar un zasca, se lo puede dar con cariño y para construir, para que aprenda". "Bienvenidos sean los zascas de esa manera", zanjó.