El Programa de Ana Rosa ha conseguido colocarse como uno de los de más éxito de la pequeña pantalla. De hecho a pesar de que sus rivales (tanto en TVE como en Antena 3) han intentado todo tipo de formatos para acabar con la reina de las mañanas no han podido con ella. La audiencia sigue respaldando la opción de Telecinco presentada por Ana Rosa Quintana que se ha establecido además como una de las presentadoras mejor pagadas del país.

Cada mañana se pone al frente de un espacio en el que se combinan sucesos, actualidad y corazón ha traspasado fronteras y ha permitido a Telecinco tratar de colonizar también otro tramo horario: el del mediodía. La presentadora, una veterana de la pequeña patada se caracteriza por una profesionalidad marcada por el trabajo de años presentando un espacio que, por el momento, está muy lejos de llegar a su final.

No obstante, en la mañana de ayer el espacio presenció un momento inaudito hasta la fecha, con un sorprendente cierre que no ha pasado desapercibido para la audiencia millonaria que reúne cada día en Telecinco. "No podía más, ha muerto". Ana Rosa sorprendió a todos con un micrófono de mano en los instantes finales del espacio. "No voy a cantar, es que me he cargado el micro de corbata. Llevo muchos años con tantos directos y claro, no me aguantó. No podía más, ha muerto", explicó entonces la presentadora antes de despedir el programa.

Hoy ha vuelto a vivirse otro momento de tensión. En esta ocasión cuando Ana Rosa Quintana hablaba de Supervivientes y comentaba lo que está pasando en el programa.

La audiencia pide la expulsión inmediata de un colaborador de El Programa de Ana Rosa

El comentario de Rocío Carrasco pareció uno más de tantos como está haciendo estos días en el documental que habla de su vida. Pero no fue así. "Perro no come perro" hacía referencia a los comentarios supuestamente machistas proferidos hace años por Alessandro Lecquio, uno de sus mayores críticos. Y muchos se quedaron con la copla. Tanto que estos días algunos tuiteros han resucitado las declaraciones del propio Lecquio en donde dice que le pegó "alguna bofetada" a alguna mujer. Algunos llegan incluso a pedir su expulsión inmediata de El Programa de Ana Rosa, formato de Telecinco en el que colabora desde hace años.

La reflexión es sencilla. Si en su día se utilizó el argumento de la acusación de Antonio David Flores de su machismo para expulsarlo, ¿por qué no se hace ahora lo mismo con Lecquio?