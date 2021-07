A pesar de haber ganado casi dos millones de euros gracias a un concurso de televisión como Pasapalabra en Antena 3 eso no te impide que te tengas que poner la vacuna contra el coronvirus y que esta pueda sentarte mal. Las redes sociales se han llenado en las últimas horas de mensajes de apoyo a Pablo Díaz, el joven violinista canario que hace unos días ganó el bote de Pasapalabra y que ayer se tuvo que quedar sin hacer un directo en redes sociales por los efectos secundarios que le provocó la vacuna contra la covid.

"Ayer me puse la Vacuna contra el Covid 19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana", dijo el joven. Le llovieron los mensajes de cariño. "Descansa y recupérate", le decían casi todos.

Pablo Díaz consiguió convertirse en uno de los concursantes más populares de Pasapalabra. En una entrevista concedida recientemente a la web de Antena 3 el joven que participa en el concurso más importante de la televisión y que consiguió llevarse 1,3 millones de euros confesó que veía el concurso con ella y que por eso se presentó, casi en su homenaje. Pero el suyo no fue el primer paso honroso por la pequeña pantalla. Antes hubo otros concursantes que triunfaron en la televisión como Fran González, el asturiano de Pasapalabra que fue también uno de los protagonistas del rosco. De hecho él también se acabó llevando el premio más alto de la televisión. Y desde entonces desapareció.

El concurso de Antena 3 actualmente no tiene unos "magníficos" como sí tienen otros formatos como por ejemplo "Saber y ganar" pero sí que cuenta con un gran elenco de ganadores que, de hecho, son hasta amigos y se reúnen de forma periódica. El hecho de que sean tan conocidos ha hecho que muchos se conviertan en auténticos reclamos.

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos