Antonio David Flores pide perdón en el programa de Emma García, Viva la Vida. El exmarido de Rocío Carrasco se mantiene alejado de las cámaras desde su despido fulminante de La Fábrica de la Tele, productora a la que denunció por prescindir de él tras la emisión del primer episodio de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, conducido por Carlota Corredera. Antonio David no ha acudido al plató, mientras su mujer Olga Moreno está en Honduras participando en Supervivientes 2021; su hija, Rocío Flores, colabora en el programa de Ana Rosa defendiendo a su madrastra y, a la vez, expresando su opinión sobre el documental de de Rocío Carrasco y su hijo, David Flores declara contra su madre en el juicio contra Rocío Carrasco, él prefiere protegerse fuera de los focos.

Ha sido a través de su amigo Kiko Matamoros, que siempre se mantuvo escéptico ante la versión de Rocío Carrasco, por quien Antonio David ha transmitido su mensaje. Matamoros ha explicado que el ex guardia civil: "Está "triturado, hundido y confundido". Y aclara que: "Empieza a dudar de sí mismo, de cómo ha hecho las cosas y si podría haberlas hecho mejor para no hacer daño a sus hijos". A pesar de que el exmarido de Rocío Carrasco dice estar "haciendo autocrítica" después de ver los episodios en los que la madre de sus hijos confiesa su verdad, no es a ella, sino a sus retoños, a quien se dirigen las disculpas. En un reciente post de Instagram publica una foto con su hija y en el texto recalca el orgullo que siente por ella.

Kiko Matamoros, por otro lado, confesó que Antonio David Flores "Ha hecho una revisión de lo que ha dicho, concretamente con sus hijos. Ha pedido perdón a sus hijos y ellos le han dicho que es posible que no haya hecho las cosas del todo bien". No nombra en ningún momento a Rocío Carrasco, se desconoce si por cuestiones jurídicas o si más bien lo hace para defender su posición de inocencia.