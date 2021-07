La cúpula de Telemadrid y Onda Madrid ha sido destituida por José Antonio Sánchez. El administrador único provisional de RTVM decidido por el PP y Vox ha cesado a gran parte de los directivos de la corporación y la reacción de los involucrados no ha tardado en llegar.

José Pablo López, ex director general de Telemadrid ha sido uno de los que ha querido analizar el trabajo llevado a cabo durante su mandato: "Durante más de 4 años, gracias a muchos, hemos demostrado que hay otro camino. Es posible que los medios públicos no sean un botín de guerra. No nos lo han puesto fácil. Pero ese es nuestro legado profesional para futuras ocasiones. Gracias", comentaba en su perfil.

Ángel Rubio, exdirector de Onda Madrid, le ha dedicado un escrito a López por haberle animado a formar parte del equipo: "Tuvo que llamarme tres veces para convencerme. Ahora le diría que si sin descolgar el teléfono. Gracias por apostar por la siempre olvidada radio. Gracias por dejarme hacer. Gracias por la confianza. ¡Menudo equipazo hiciste!", publicó en Twitter.

El director de Servicios Informativos de Telemadrid ha querido remarcar lo conseguido estos últimos años. Jon Ariztimuño ha resaltado que se ha mejorado considerablemente la audiencia y se ha premiado a RTVM a nivel europeo. "Hemos ayudado a marcar un camino para los medios públicos: la esperanza de que tienen sentido si son de todos. Nos marchamos llenos de gratitud por vuestro cariño", ha añadido en redes.