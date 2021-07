Olga Moreno ha sido una de las concursantes clave de esta edición de 'Supervivientes', tanto por lo que ha ocurrido en la isla como fuera de ella. La mujer de Antonio David Flores ha permanecido en el concurso sin salir nominada mientras en España ocurría todo un huracán con el documental de Rocío Carrasco.

Sin embargo, este próximo jueves Olga se juega su expulsión, a las puertas de la final. El reality permitió ayer a los nominados que hiciesen un alegato con el que defender su permanencia en el programa: "Me da vergüenza porque no sé hablar ante la cámara porque soy muy cortada y me da hasta pánico", empezó diciendo la concursante.

"Quiero dar las gracias a toda la audiencia porque estoy feliz y tengo mucha fuerza he vuelto a mi niñez. He entrado un poco mal y era algo que me hacía mucha falta", expresó la superviviente, que pidió a sus simpatizantes "llegar por lo menos a los finalistas".

Sin embargo, lo más llamativo de su discurso fue el final, cuando Olga se dirigió directamente a los directivos de la cadena y la productora del reality show: "Y darle las gracias a todo el equipo y a los altos cargos. Ellos ya saben por qué", un misterioso comentario que no pasó desapercibido en Twitter. Hay que recordar que Moreno estuvo a punto de caerse de la lista de concursantes después de que su marido fuera despedido de la cadena a raíz de la emisión del documental de Rocío.