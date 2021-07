Rocío Carrasco ficha por 'Sálvame'. Así lo ha anunciado Jorge Javier Vázquez al comienzo de la entrega de este lunes, 5 de julio, después de mostrar unas declaraciones de la hija de Rocío Jurado que han sido grabadas este lunes en las inmediaciones de Mediaset. "Estoy un poco nerviosa, pero estoy bien", ha afirmado en un breve avance.

"Es el anuncio más deseado. Su proyecto más esperado, y el nuestro también", ha comenzado diciendo el presentador antes de soltar el bombazo: "Rocío vuelve a Telecinco y ficha por Sálvame". El programa había anunciado que, a las 17:30 horas, sería la propia Rocío quien desvelara cuál va a ser su función como colaboradora, pero finalmente no ha sido así.

El formato de La fábrica de la tele, que ha vuelto a jugar con sus espectadores para torpedear el estreno de 'Tierra amarga' en Antena 3, no dará más detalles del fichaje de Rocío hasta el próximo miércoles, día en que la protagonista visitará el plató para responder a todas las dudas.

Este lunes, la nueva estrella de 'Sálvame' ha intervenido por teléfono y ha confesado cómo se siente ante este nuevo reto televisivo: "Estoy nerviosilla pero con ganas de empezar". "No haría determinadas cosas que me pusieran posicionar diez pasos atrás, de donde he querido salir", ha reconocido.

Con su incorporación a 'Sálvame', Rocío Carrasco volverá a trabajar en televisión tras su reaparición con el mediático documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que desveló el infierno que vivió junto a su expareja Antonio David Flores.