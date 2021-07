José Luis Moreno es uno de los nombres más escuchados esta semana. El productor fue detenido el pasado martes y posteriormente puesto en libertad bajo fianza por varios delitos de organización criminal o blanqueo de bienes. El revuelo generado ha hecho que uno de sus sketches del pasado vuelva a arrasar por su conexión con lo sucedido estos días.

En el espectáculo junto a Rockefeller, el ventrílocuo es acusado por el muñeco: "Usted lleva defraudando a Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació", expresa el títere. "Están investigando a un par de personas o tres y yo no tengo nada que ver con esa gente", contesta el director de cine y televisión ante las risas del público.

En el fragmento, que ha arrasado en redes esta semana, el cuervo insiste en el asunto: "Todavía está usted suelto". "No se preocupe señor Moreno, que yo no le voy a delatar. Salvo tortura o si me ofrecieran muchos millones de pesetas", matiza en este premonitorio sketch sue Tanya vinculación tiene con lo sucedido estos días.