Tras la detención de José Luis Moreno por supuesta organización criminal, muchos son los rostros que han hablado de sus deudas y también de sus malas praxis. Una de las voces ha sido la de Sandra Barneda, que ayer atendió una llamada de 'Sálvame' para recordar su sonada bronca cuando el productor acudió por segunda vez al programa 'Hable con ellas'.

"En una pausa publicitaria me dijo que me iba a cortar el cuello si seguía preguntando cómo pregunté", recordó la presentadora, que añadía: "Me lo repitió varias veces: te voy a cortar el cuello, te voy a cortar el cuello". La disputa tuvo lugar fuera de cámaras, aunque quedó grabada por los micrófonos.

"¿Pero es que tú te crees que me importa a mí tres carajos que te ofendas tú? ¿Tú quién eres?", empezó a decirle a la conductora del programa, que se limitó a responderle: "Perdona, no me hables así". "¿Cómo que no te hable así? No me hables tú a mí así. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?... Ni una más, ni una más".

Para Barneda, Moreno es "un símbolo de una España que ya ha desaparecido". "Estaba acostumbrado a tener impunidad y a actuar desde la mafia más retrógrada y desde el poder que, creo, forma parte de otra época", apuntó.