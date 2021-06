Mamen Mendizábal no fue la única presentadora que se vacunó contra el covid-19 durante la tarde de este lunes, 21 de junio, en directo ante sus espectadores. Risto Mejide hizo lo propio durante la emisión de 'Todo es mentira', que contó además con el debut de Ignacio Aguado como colaborador. A mitad del programa, Marta Flich tomó las riendas de la escaleta para que su compañero pudiera acudir al centro de vacunación.

Las cámaras acompañaron a Risto, que recibió la vacuna de Pfizer, para que la audiencia de su programa fuera testigo de este importante momento. El presentador reconoció sentirse "nervioso", ya que además, según él mismo explicó, le tiene "pánico y pavor a las agujas". "Estoy como un flan. Uno tiene la sensación de que con esta vacuna empieza el principio del fin de una pesadilla", confesó emocionado.

Después de esperar su turno durante unos minutos, Risto pasó a la zona de vacunación mientras sus compañeros comentaban desde plató lo que estaba ocurriendo. "Es increíble lo bien organizado que está todo", aseguraba a tan solo unos instantes de recibir la esperada inoculación. Como anécdota, varias enfermeras se acercaron hasta el comunicador para hacerse una fotografía junto a él. "Enhorabuena y gracias", les dijo el publicista.

Mientras caminaba hacia la sala de espera, Risto admitió que el pinchazo había sido menos de lo esperado: "No me ha dolido nada". "Me duelen más las cosas que me dicen Antonio Castelo y Miguel Lago que esto", bromeó haciendo referencia a sus colaboradores. "Es increíble que esto tenga un final, que es lo que todos esperamos", añadió en tono más serio.

Por último, Risto quiso aprovechar esta situación para lanzar un mensaje a los negacionistas y propagadores de bulos: "Que confíen en la ciencia, en los sanitarios. Es gente que sabe lo que hace. Esto ha sido una pesadilla que acaba con un pinchazo".