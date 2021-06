Este jueves Anne Igartiburu se pasó a Antena 3 para divertirse en 'El Hormiguero' con Pablo Motos. El presentador habló de su carrera en la pública y en concreto de 'Corazón', el programa que presenta desde 1997 y que actualmente se emite los fines de semana de La 1.

A Motos le pareció curioso que llevaba mucho sin decir su mítco "¡Hola corazones!", el saludo con el que comenzaba el programa. "Hace 10 años que no lo digo, es curioso", afirmó ella. Pablo quiso saber más y le preguntó por qué había dejado de decirlo. "Hubo una fase en la que el director que creó el programa pensó que estaba bien. Cambiamos de director porque se jubiló y la persona que llegó nueva cambió y dijo que ya no iba a decir 'hola, corazones', sino que "buenas tardes", explicó Anne.

Igartiburu también lleva "dieciséis años consecutivos" presentando las Campanadas en la pública, y Pablo Motos también le preguntó por su última experiencia junto a Ana Obregón despidiendo el 2020: "Fue emocionante pero bonito, supimos sostenernos la una a la otra. Ana demostró la ilusión y lo que le gusta, que es hacer tele. Y yo creo que demostré el cariño y la admiración que siento por ella", dijo ella.

"¿Alguna vez has deseado en Nochevieja irte a tu casa y ponerte el pijama?", preguntó entonces el presentador, a lo que ella replicó: "¿A ti si te llamaran para hacer las campanadas no irías?". "No...", respondió de manera sincera Motos, causando la sorpresa de la conductora: "¡¿No?! ¿No? Ah, ya sé por qué, porque el esmoquin no te sienta bien", bromeó ella.

El presentador recordó la ocasión en la que condujo las Campanadas: "Hice una vez las Campanadas en Cuatro. Es verdad que no tenían ningún glamour, que me perdonen los de Cuatro, pero estaba empezando la cadena y las hicimos grabadas. Las grabamos otro día y me vi a mí mismo dando las Campanadas", confesó.