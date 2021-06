Los programas de televisión deportivos suelen ganarse tantos seguidores como admiradores y 'El chiringuito de Jugones' lo sabe a la perfección. El espacio presentado por Josep Pedrerol ha recibido unas contundentes críticas de parte de Gerard Piqué a las que el propio equipo del formato ha querido responder con el objetivo de acercar posturas.

En una entrevista para el canal de Twitch de Ibai, el jugador del F.C.Barcelona no dudó en mostrar su postura sobre la tertulia futbolística. "¿A gente tipo Josep Pedrerol, Roncero, Alfredo Duro y todos estos no les guardas ningún tipo de rencor?", le preguntó el streamer. El deportista fue muy directo sobre lo que piensa: "Ninguno. Yo entiendo que eso es un show, hacen su show, su actuación y está genial porque es parte del juego. Creo que no es periodismo. Es un show".

El youtuber intentó hacer hincapié en esta cuestión: "¿Para ti no es periodismo? Eso es curioso". El catalán se mostró convencido de su argumento: "Creo que no, de las noticias que dicen día a día, pon el tanto por ciento de verdades que cuentan. No hay ni un 5%. Y te lo van a negar: '¿Pero qué dice este? Eso no lo puedes decir'". "Es un show, ellos lo saben y juegan a ello. Me parece genial, porque hoy en día es una de las cosas que más repercusión tienen porque salen sus noticias en todos lados", puntualizó.

Ibai quiso lanzar un comentario a favor del programa: "Me gusta que hasta con ellos te puedas tomar algo". Piqué tampoco evitó afirmar ante este comentario que puede ser un pequeño acercamiento hacia el programa: "Por supuesto, si nos encontráramos, comemos, cenamos o tomamos algo y tendríamos buena relación. De verdad, yo no tengo mala relación con nadie y no guardo rencor a nadie. A partir de ahí, hay gente a la que le gustas más, y gente a la que le gustas menos", comentó para cerrar su crítica.