El pasado mes de abril, en plena campaña electoral por las elecciones autonómicas en Madrid, Jordi Cruz sorprendió mojándose y mostrando su apoyo públicamente a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. El cocinero aseguró que aunque "nunca había votado al PP", ahora se decantaba por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ahora el chef y jurado de 'Masterchef' ha explicado sus palabras en una entrevista en La vanguardia, en la que afirma: "Me dijeron que yo me había posicionado y en ningún momento fue así porque yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa. Y me pareció que Ayuso tenía una forma de pensar que era esa".

Cruz incide en que "no estamos hablando de ideología política", así como tampoco ·de catalanismo ni de madridismo", "sino de coherencia. No hay más". "La gastronomía es un pilar en este país y ella lo ha tenido en cuenta", afirma el cocinero, sumándose así a otros empresarios de la restauración que han mostrado su apoyo a Ayuso.

El chef asegura que a nivel estatal "ha habido unas deficiencias" en la gestión de la pandemia y en concreto con las restricciones para la hostelería: "Si no me dejas trabajar no me cobres. Ha habido una mala gestión. Pero quien no haya entendido que este virus era antisocial y que por desgracia nosotros nos dedicamos a un mundo social, tiene un problema".