Terelu Campos celebró este sábado su segundo aniversario como colaboradora de 'Viva la vida' de una manera muy especial. Su hija, Alejandra Rubio, le hizo una entrevista en la que tuvo que mojarse sobre temas muy comprometidos para su familia. La propia entrevistadora reconoció que estaba "muy nerviosa" porque no pensaba ponérselo fácil: "Tengo miedo de que luego se enfade".

En primer lugar, Alejandra quiso conocer de qué lado se pondría su madre si tuviera que posicionarse en el conflicto que mantuvo hace unas semanas con su tía, Carmen Borrego. "Ella se equivocó nombrándote donde no tenía que hacerlo, y tú te equivocaste diciendo públicamente que no tenías relación con tu tía desde un tiempo, me pareció innecesario", se limitó a decir Terelu.

La segunda pregunta que formuló Alejandra no le hizo ninguna gracia a su progenitora: "Lo que más ganas tengo de saber es... ¿por qué a las Campos os gusta tanto el drama?". "Esa pregunta sí me molesta", reconoció Terelu, que visiblemente cabreada, explicó el motivo por el que le pareció que estaba fuera de lugar: "Como pienso que no es verdad, creo que les estás dando argumentos a gente con mala leche para acogerse a eso".

"Dentro de mi familia hay personas más dramáticas que otras, sin lugar a dudas. La más dramática es mi hermana Carmen, porque a ella le afecta todo muchísimo. La menos dramática soy yo", comentó Terelu, provocando que Alejandra soltara una carcajada: "¿Pero cómo puede ser?". En ese momento, entre risas, la hija de María Teresa Campos insistió en que tiene en su poder "unos audios" que demostrarían que Alejandra es "una drama queen".

A lo largo de la entrevista, la tertuliana confesó lo que menos le gusta de su hija: "Eres muy alarmista. Cuando te pasa algo eres muy alarmista y me llevas a una grandísima preocupación". Por otro lado, reconoció que no le gusta coincidir en plató ni con Alejandra ni con Carmen. Sin embargo, su hija tiene claro que prefiere trabajar junto a su hermana.