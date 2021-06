'Todo es mentira' informó este miércoles de la imputación de María Dolores de Cospedal por cohecho, malversación y tráfico de influencias por su presunta implicación en el dispositivo ilegal de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Un reportero del programa consiguió hablar con la exsecretaria general del partido, que había acudido a declarar en la comisión que investiga la 'operación Kitchen' sin saber que la sesión se había cancelado.

"Me alegro mucho de que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. ¿Usted es la que me lo tiene que decir? Además, me tendrán que decir por qué la han suspendido. Me parece tremendo", se quejaba Cospedal ante una reportera que estaba dentro del hemiciclo.

A su salida del Congreso se encontró con Fabián Pérez, reportero de 'Todo es mentira', que le hizo varias preguntas relacionadas con este asunto. Aunque aseguró estar "tranquilísima", acabó perdiendo los papeles con el periodista por una de las cuestiones que le planteó: "¿Cree que ser fiel al Partido Popular y no faltar a la verdad será compatible el día que tenga que declarar ante la Audiencia Nacional?".

"Perdóname. ¿Tú crees que yo soy tonta con estas preguntas que me haces?", le espetó la exministra popular. "Con todo el cariño te lo digo", le dijo al reportero de 'Todo es mentira', que no ocultó su sorpresa por la reacción de Cospedal: "No quería faltarle al respeto". "No me faltes tú a mi al respeto haciéndome esas preguntas", replicó ella mientras echaba un vistazo al micrófono del periodista. "Es de cara a saber un poco por dónde puede ir su declaración", justificó Fabián.