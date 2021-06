Mientras que Ana Rosa Quintana ha cargado duramente contra Fernando Simón por sus palabras sobre AstraZeneca, Karlos Arguiñano ha salido en defensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. En su programa diario en Antena 3, el popular cocinero ha opinado sobre el trabajo que ha realizado durante los meses de pandemia.

"Todos hemos hecho esfuerzos en este viaje. Creo que de este viaje no se ha librado nadie", comenzaba diciendo Arguiñano en la entrega de este lunes. Mientras cocinaba uno de sus platos, el presentador ha hablado claro sobre el epidemiólogo: "¿Sabéis con quién me he encariñado? Con el doctor Simón. Le mando un saludo cariñoso desde aquí".

El cocinero ha destacado que "ha dado la cara en todo momento en estos 15 meses". "Se habrá equivocado, como nos equivocamos todos, pero veníamos de la nada, de no tener ni idea. Ha dado la cara todos los días y le tengo mucho respeto", ha admitido.

Por otro lado, Arguiñano apuntaba que "muchas veces hablamos, tiramos la piedra y escondemos la mano". "Este no ha escondido la mano nunca", ha dicho en referencia a Simón, antes de insistir en que "se habrá podido equivocar, pero como todos". "Me parece un experto", ha zanjado.