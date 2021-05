Este viernes se han vivido momentos de máxima tensión en el plató de 'Sálvame' por un brutal enfrentamiento entre Anabel Pantoja y Rafa Mora. Los dos tertulianos, que han estado discutiendo desde el arranque del programa de hoy, se han encarado ante la mirada perpleja del resto de colaboradores y de una Paz Padilla que ha intentado mediar en el conflicto.

Una burla de Rafa sobre el padre de Anabel ha provocado que la influencer perdiera los papeles. Después de apostarse 100.000 euros en directo, el extronista le ha lanzado un dardo a su compañera: "Yo los tengo, no soy como tú".

"Si los tuvieras le pagarías el ascensor a tu padre", le ha espetado, haciendo referencia al problema de movilidad de Bernardo Pantoja. Lejos de quedarse ahí, el colaborador ha ido elevando el tono de voz y se ha puesto a la pata coja. Un gesto de burla que ha hecho estallar a Anabel.

"¡Me cago en tu puñetera madre! La última vez que nombras a mi padre, desgraciado. ¡Envidioso, asqueroso, desgraciado! ¡Yo a tu padre no le menciono! La última vez que le llamas cojo, te reviento la cabeza payaso", ha exclamado Anabel, fuera de sí. "¡Te han visto las cámaras riéndote de mi padre!", le ha afeado.

Visiblemente nerviosa y alterada, la sobrina de Isabel Pantoja ha abandonado el plató en compañía de Gema López para intentar tranquilizarse. Más adelante ha regresado a su puesto y Rafa le ha pedido disculpas, pero ella no las ha aceptado. "Que me pida perdón fuera de cámaras que son las verdaderas, aquí delante para quedar bien, no".