Mediaset ha presentado este viernes a los medios el regreso de 'Planeta Calleja'. Jesús Calleja se embarcará en nuevas aventuras con famosos a partir de este próximo domingo 9 de mayo, día en el que el formato volverá a Cuatro con Miguel Ángel Revilla como primer invitado: "Es el programa más emotivo que he grabado en mi vida. Nunca he llorado como en ese programa, sin tener que ir lejos de casa. Me tuvo que ayudar (Revilla) a acabar el programa".

"Esta es una de las mejores temporadas, y no es un tópico. Primero porque hemos rodado en unas condiciones por el postconfinamiento en el que los sentimientos de todo el mundo que estaban alterados. Esto nos ha hecho reflexionar hacia dónde vamos y las prioridades de la vida. Y todo eso, cuando estamos en un país en el que no habíamos estado nunca, viendo qué ha pasado allí con la pandemia, te implicas todavía mucho más en las conversaciones", aseguró el aventurero en el encuentro de prensa en el que estuvo presente YOTELE.

Paula Echevarría en Kenia; Omar Montes en la Laponia sueca; Silvia Abril y Toni Acosta en Maldivas; Maribel Verdú en las exóticas islas de Santo Tomé y Príncipe; Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, en Islandia; el chef Ángel León en Dubái; y Santi Milán en Etiopía, serán los protagonistas y los destinos de las nuevas entregas del programa, que han contado con la problemática de los distintos protocolos de anti-covid: "Es cierto que tenías unas precauciones, pero no miedo a viajar. Es cierto que podría haber ocurrido algo, pero siempre elegíamos países que estaban más libres de covid-19. De hecho, no tuvimos ningún problema en ningún lado salvo en Nepal, que sí nos saltó alguna alerta. Tuvimos que cambiar fechas, acelerar el rodaje y venirnos, pero aún así tenemos multitud de recursos. Vamos con tantas medias de seguridad que es imposible que nos pille el toro".

"Tenemos un equipo que están a todos los detalles y siguen mi filosofía de tener varios planes. Cada país tiene una bola de protocolos enorme y nos ha pasado cosas muy divertidas. Hemos grabado como una especie de making off con todos las PCR más extrañas que nos han hecho en lugares más raros. En Islandia nos hicieron una a -18ºC en la calle", afirmó el presentador leonés.

Además de las distintas aventuras, Jesús Calleja también descubrirá las facetas más personales de los diferentes invitados, conociéndole un poco mejor como fue el caso de Willy Bárcenas, vocalista de Taburete. De hecho, el comunicador asegura que se ha sido "muy injusto a nivel social y mediático" con él: "Nos hacemos una idea de alguien en función de su apellido, sin parar en profundizar un poco, y luego cuando te los ves delante te llevas una sorpresa. Puede ser para bien o para mal. En este caso, para mí ha sido para bien".

"Él tiene su vida. Tiene que adaptarse a la situación, no ha escogido dónde nació. Destaco de él la sinceridad. Yo tengo instinto para ver quién me la está colando y quién me dice la verdad. Él es de verdad y le ha tocado vivir lo que le ha tocado: el padre en la cárcel y la madre, también. Y él, que está intentando ganar la vida con su grupo musical, que tenga que lidiar con todo ese coctel en su cabeza que te puede estallar...", afirmó Calleja.

El aventurero también ha contado como invitado con Omar Montes, cantante al que tiene mucho cariño porque grabó con él el primer programa tras el confinamiento en Laponia (Suecia): "No deja indiferente a nadie. Cada vez que habla, tengo que mirarle a los ojos para saber si nos está metiendo una bola. De repente te monta un show y tiene una imaginación desbordante y te monta una película y te la zampas".

"Kiko Rivera es otro cacho de pan, un buen chico, una persona de la que puedo decir que es mi amigo. Hemos tenido conversaciones que me han descolocado. He hecho las pausas más grandes, porque te cuenta cosas que te sobrecogen, con historias familiares tremendas", dice el aventurero sobre su experiencia con el hijo de Isabel Pantoja, que no formará parte de esta temporada, sino en la siguiente.