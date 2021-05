'La Voz Kids' está de vuelta a la televisión de la mano de Antena 3. Tras la presentación ante los medios del pasado jueves, el talent musical protagonizado por niños regresa con su segunda edición en Atresmedia el próximo viernes 7 de mayo a las 22:00 en la cadena principal del grupo.

Tras los buenos resultados de la edición de adultos en la noche de los viernes, Antena 3 vuelve a confiar en este día para la emisión del programa conducido por Eva González. Junto a ella, Melendi, Rosario Flores, Vanesa Martín y David Bisbal serán los coaches que lucharán porque uno de los miembros de su equipo se convierta en ganador.

El programa recoge el testigo de '¿Quién quiere ser millonario?', que en su edición de famosos no ha podido vencer a 'Got Talent'. Tras el fin del formato de Telecinco apunta a que la versión infantil de 'La Voz' deba competir contra 'Top Star: ¿cuánto vale tu voz?', cuya fecha de estreno aún no ha sido confirmada, pero que ya ha sido presentado ante los medios por lo que su llegada a Mediaset puede anunciarse en los próximos días.