José Sacristán acudió ayer de visita a 'El Hormiguero' para presentar 'Señora de rojo sobre fondo gris', una nueva obra que protagoniza en Madrid basada en la obra de Miguel Delibes. El actor acudió al programa después de haber recibido su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"He recibido hoy la segunda dosis y quisiera hacer hincapié en que la gente lo haga porque la necedad es homicida y el tonto negacionista mata. Hay que vacunarse, protegerse y observar todas las medidas que nos proponen”, expresó Sacristán, que despertó los aplausos de Pablo Motos: "Así se empieza una entrevista".

Además, Sacristán se refirió a Vox por una de sus promesas electorales: "Hay un partido político que en su programa ha puesto que va a eliminar el toque de queda: ¿Pero qué coño es esto? En principio, porque no es un capricho lo del toque de queda y porque no se puede eliminar, así como así, porque es una medida de protección".

Sobre las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, Sacristán dijo: "Estoy hasta las narices de los paternalismos, como si alguien siempre tuviera la culpa de lo que nos pasa. Los políticos son profesionales de la política y saben que tienen un auditorio, creo que no somos mucho mejores que la clase política que nos representa porque somos los que les jaleamos, están ahí por nosotros. El ejercicio tiene que hacerlo la propia sociedad", afirmó.

"Que la izquierda se movilice no vendría mal para impedir que ciertas posiciones políticas alcancen ciertas instancias del poder”, expresó el actor, que afirma que no acepta "de la nueva izquierda" la sensación "de inmediatez, como si antes no hubiera ocurrido nada. Yo lo identifico con la impaciencia de los malos aprendices y una de las consecuencias es la disparidad y la falta de objetivo concreto”. El actor también opinó sobre los partidos de derecha: “La derecha sabe que no tiene votantes, tiene feligreses. Por supuesto hay que vacunarse y hay que votar. No ir a votar es de imbéciles".