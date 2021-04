Tras la mediática entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en laSexta, donde sembró la polémica por su negacionismo sobre la pandemia de coronavirus, 'Sálvame' conectó este martes con Samanta Villar. La conocida periodista, que en 2011 grabó un reportaje centrado en la vida personal y profesional del cantante, ha recordado cómo vivió esta experiencia.

El programa vespertino de Telecinco recuperó uno de los momentos más complicados del rodaje, cuando Bosé paralizó las grabaciones mientras repasaba su vida a través de unas fotografías. "¿Sabes que estoy muy incómodo hablando de esto? No me gusta hablar de esto, no quiero hablar de esto. No me gusta hablar de mí, vamos a dejarlo aquí", le espetó a la periodista.

Durante su intervención en 'Sálvame', Samanta explicó que Bosé conocía el enfoque que iba a tener la secuencia, ya que se había hablado con él previamente: "Nos pidió grabar en un sitio determinado y se aceptó. Se pusieron las fotografías encima de la mesa y estaba hablado". "Creo que se llegó a emocionar. No le apetecía transitar emociones, se levantó y se fue, pero lo hizo varias veces en el rodaje", desveló.

Samanta señaló que, desde la grabación del programa, no ha vuelto a tener más contacto con Bosé: "No sé cómo acabaría él conmigo, pero yo siempre acabo bien con todo el mundo". Después de que Paz Padilla le preguntara por la personalidad del artista, en base a su propia experiencia con él, Samanta respondió con claridad: "Creo que es un carácter muy fuerte, es una persona que no es fácil de tratar".

"No hablaría de esto si no fuera porque creo que en su entrevista con Évole se está convirtiendo en un referente para el sector negacionista", aclaró la comunicadora, que alertó de que su actitud es muy “peligrosa”.

"Con todo el respeto, creo que peca de delirios de grandeza. Cree que tiene un conocimiento que los demás no tenemos. No es verdad, él puede estar muy convencido, pero sus declaraciones no son ciertas", afirmó antes de zanjar: "No hace ningún bien a nadie con esa seguridad en sí mismo. Que lo sepa todo el mundo, es un delirio".