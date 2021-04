Pablo Iglesias ha visitado 'Espejo público' durante la mañana de este miércoles, 7 de abril. En plena campaña electoral, el candidato de Unidas Podemos en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid ha sido entrevistado por Susanna Griso, que ha centrado gran parte de la conversación en los comicios que se celebrarán el próximo 4 de mayo.

Aunque la charla entre ambos ha transcurrido en un tono cordial, el candidato de la formación morada no ha ocultado su sorpresa por una de las preguntas que le ha formulado la presentadora. Después de que Iglesias condenara que Vox reivindica "el terrorismo de estado o el vandalismo callejero", Griso ha planteado una cuestión con la que no ha estado de acuerdo.

"Usted sabe que este discurso que puede hacer Vox en campaña electoral cala entre muchas personas que se sienten decepcionadas, que no ven futuro, que de alguna manera confiaron en Unidas Podemos, en que iban a salir acompañadas de esta crisis económica y eso no se está produciendo", ha comentado la periodista.

"No es cierto", ha repetido Iglesias hasta en tres ocasiones, frunciendo el ceño y negando con la cabeza, mientras Griso ampliaba su punto de vista: "El ingreso mínimo vital no ha cumplido las expectativas, tenemos a 8 millones de personas en una situación muy precarizada".

Una postura que el exvicepresidente del Gobierno no ha compartido en absoluto: "No es verdad, yo estuve en Vallecas el otro día y escuché lo contrario". "No es verdad que haya ningún tipo de transferencia. Lo que está defendiendo la ultraderecha, la del PP y la de Vox, es acabar con las ayudas sociales, con los centros públicos, convertir la educación privada en centros de adoctrinamiento. Lo que están haciendo, y es una evidencia, es destrozar todo lo común", ha zanjado Iglesias.