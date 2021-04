Movistar + estrena este viernes 2 de abril la segunda y última temporada de 'Merlí: Sapere Aude'. El spin off de la serie de TV3 se despide de los espectadores y para conocer todos los entresijos de su final el equipo de YOTELE ha querido charlar con Carlos Cuevas, encargado de dar vida a Pol Rubio, protagonista de la ficción.

-¿Cómo parte tu personaje, Pol Rubio, en esta segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude'?

-Retomamos en el lugar donde terminamos la anterior. Pol está ya asentado en la universidad y se encuentra cómodo con su grupo de amigos. La temporada va marcada por una noticia muy inesperada de carácter personal que cambiará el desarrollo de su vida. Tendrá que subir un peldaño obligadamente en cuanto a la madurez y enfrentarse a cosas que no tenía en la primera temporada.

-Una de las relaciones fundamentales de la serie es la amistad entre Pol y Bolaño. ¿Cómo seguirá su amistad profesora-alumno?

-Pol y Bolaño seguirán encontrándose fuera de las aulas porque son un poco iguales. Ambos están pasando por un momento complicado en su vida. Es un poco la lectura de que aunque tengas 20 o 50 años la vida te va dando palos. Ambos están en un momento complicado y difícil y se irán encontrando fuera de clase.

-¿Cómo será la relación de Pol con el amor?

-Pol se va a enamorar esta temporada y le pasa porque no puede hacer nada más que claudicar ante el personaje de Axel. Es una relación madura y diferente a las anteriores. Va a encontrarse con alguien que lo tiene claro. Pol está en un momento personal complicado y tendrá muchas dudas, pero lo que le están poniendo delante es de mucha mayor calidad que las anteriores relaciones sexo-afectivas que ha tenido.

-¿Va a marcar mucho Axel la vida de Pol?

-Sí, es un tío más adulto porque es algo que no había tenido cerca y le ayuda a crecer mucho.

-¿Seguirá descubriendo tu personaje su sexualidad en esta segunda temporada?

-Descubrimos otras facetas del personaje. La primera temporada es un descubrimiento más afectivo sexual y en esta es más personal-afectivo. Está en otro momento. Lo que le pasa en el primer capítulo va a condicionar su sexualidad en toda la temporada, pero creo que va a explorar otras vías.

-¿Crees que el retrato de la bisexualidad masculina que hace la serie es acertado?

-Creo que todo lo que sea visibilizar la sexualidad sin estigmatizarla es guay. Es un reflejo de la sociedad. La manera de visibilizar es hacerlo sin prejuicios.

-Una de las noticias que más llamó la atención sobre la nueva temporada fue la baja de David Solans, que interpreta a Bruno. ¿Crees que es una decisión acertada por la línea argumental?

-Ni pincho, ni corto, ni tomo las decisiones a nivel de guion en esta serie ni a nivel de producción. Me limito a asumir los guiones que me llegan. A nivel personal puedo tener mi opinión. Lo que creo es que en esta serie se tienen que contar nuevas relaciones y dejar atrás la etapa del instituto.

-Has tenido que interpretar escenas que a, probablemente, muchos espectadores han podido ayudar por los asuntos que se trataban, especialmente sobre el descubrimiento de la sexualidad. ¿Cómo has vivido esta faceta de tu trabajo?

-Agradecido por la calidad de los guiones y con la máxima humildad del mundo. Confiando en tu curro y en tu intuición. Es muy chulo cuando ruedas escenas que son creíbles y bonitas.

-¿Te podía añadir cierta presión?

-No. Cuando me pasan cosas chulas las vivo bien y no con presión.

-Con esta segunda tanda de episodios se cierra la serie. ¿Crees que el universo 'Merlí' ha llegado a su fin?

-Yo creo que hay una sensación general de que se ha cumplido un ciclo. Esta es una serie que nació de otra en la que el protagonista estaba muerto. Me lo espero todo. Si en unos años se decide rehacer la serie con otro personaje podría ser. Creo que este es un final redondo de la serie de Pol.

-¿Qué ha supuesto para ti el bombazo, incluso internacional, que ha sido 'Merlí'?

-El boom internacional me da un poco igual. Me permite trabajar con gente de otros países. Lo que para mí ha supuesto es pasar de una faceta más juvenil a un actor adulto con un personaje chulo en la que se me ha permitido trabajar y grabar mucho y vivir muchas situaciones.