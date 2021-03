Mediaset ha desvelado este martes nuevos detalles de 'El precio justo', cuyo estreno en Telecinco está a la vuelta de la esquina. Carlos Sobera será el encargado de capitanear la nueva etapa del mítico formato, en la que estará acompañado por una persona a la que conoce muy bien. Arianna Aragón, su hijastra, debuta en televisión como azafata del concurso.

Arianna es hija de Rody Aragón y Patricia Santamarina, actual pareja del presentador vasco. La joven, de 22 años, persigue una carrera en el mundo del cine y la televisión, según informa la página web de Telecinco.

En la rueda de prensa, Sobera aseguraba que trabajar junto a Arianna ha sido "una buena experiencia". "Desde el primer día se soltó mucho, tiene mucho desparpajo y lo hace francamente bien", decía ante los medios.

El comunicador solo ha tenido buenas palabras hacia Arianna, demostrando la buena relación que existe entre ambos: "Cada vez que sale en pantalla se la come". "Alguien se va a dar cuenta de lo feo que yo soy en comparación con ella", ha bromeado.

Así es 'El Precio Justo'

Producido por Fremantle ('Mask Singer', 'Got talent'), el regreso de 'El precio justo' también tendrá en su equipo a Luis Larrodera, que se convertirá en ‘la voz’ del concurso para presentar y describir los artículos y escaparates cuyo precio han de determinar los concursantes.

El espacio consta de dos Rondas Iniciales, la Ronda Semifinal en la que se decide el finalista y una última ronda en la que el único ganador opta a llevarse el Escaparate Final del programa. Todas las personas del público del plató son jugadores potenciales, pero solo algunos de ellos, seleccionados por sorteo, abandonarán sus asientos para concursar.