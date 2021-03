Fran Rivera volvió ayer a 'Espejo Público' para presentar su sección de entrevistas, que esta semana estaba protagonizada por Luis Moya. El torero charló con el copiloto que junto a Carlos Sáinz ganó dos mundiales de rally. Rivera se desplazó hasta Barcelona para hablar con él de su carrera profesional, anécdotas y también sus opiniones.

"¿Conducen bien las mujeres?" le preguntó Rivera, a lo que el entrevistado respondió correcto: "Cometen los mismos errores que cometemos nosotros". De vuelta a plató, con el colaborador presente, Susanna Griso no se cortó y regañó al torero: "Sobraba la pregunta de cómo conducen las mujeres". "Era una pregunta porque es el típico tópico que había que romper", intentaba defenderse el torero. Diego Revuelta intervenía para contar que las mujeres tienen menos accidentes. "¡Así es, así es! También somos mucho mejor valoradas por las compañías de seguros, que son las que saben".

El torero no se quedaba callado y replicaba: "Hay otro estudio que asegura que son las que más accidenten provocan". La presentadora prefería dejar el asunto: "Anda ya, eso te lo has inventado, no vamos a caer en tu trampa".