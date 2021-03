El tremendo testimonio de Rocio Carrasco ya ha tenido consecuencias. Mediaset ha decidido prescindir de Antonio David Flores como colaborador en todos sus programas: "No está prevista su participación en programas".

Esta decisión del grupo audiovisual llega después de que la hija de Rocío Carrasco relatase el infierno vivido con Antonio David Flores durante su matrimonio y tras su separación, detallando escabrosos, dolorosos y muy impactantes hasta ahora desconocidos relativos al padre de sus hijos, al que no nombra en ningún momento ("no me hace bien") y define como un ser maquiavélico.

Esta demoledoras declaraciones en Telecinco han generado reacciones en todos los ámbitos de la sociedad. Una de las más destacadas fue la de Irene Montero, ministra de Igualdad, que publicó un hilo en su cuenta oficial de Twitter con su opinión al respecto: "Su testimonio es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo".

Además, Belén Esteban, una de las protagonistas del vídeo recopilatorio que vio Rociíto con críticas de diversos personajes, también tomó la palabra en el programa de Telecinco para entonar el 'mea culpa'. "Yo he contribuido a ello. Lo que hemos visto hoy, me lo creo, no te voy a engañar”, dijo la colaboradora, que añadía visiblemente emocionada: "Yo he sido una de esas personas que la han llamado ‘mala madre”.