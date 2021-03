Andreu Buenafuente quiso analizar en la última entrega de 'Late Motiv' de los cambios inesperados que están sucediendo en la política española. En su habitual monólogo al inicio del programa, el cómico aprovechó para valorar con humor lo sucedido en las últimas jornadas en los diferentes partidos y lanzar algún que otro dardo a varios de sus líderes.

El presentador situó a los espectadores para empezar su discurso: "Después de la moción de censura en Murcia, de Ayuso convocando elecciones por sorpresa, de que la Justicia parara esas elecciones, de que la moción de censura en Murcia al final no prosperara, de que Ciudadanos denunciara la compra de diputados tránsfugas y de que finalmente la Justicia dijera que sí hay elecciones, ha habido otro giro de guion. Pablo Iglesias abandona el Gobierno y se presenta a las elecciones de Madrid", añadió.

El humorista resumió lo que supone para él esta decisión del que ha sido hasta ahora vicepresidente segundo: "Es lo típico que ves en una serie y dice que no es creíble. Demasiados giros de guion", sentenció. "Pablo le dice: 'se me ha ocurrido esto, pero si tú me lo pides me quedo'. Pedro le contesta: 'Tú vete, ellos te necesitan más que yo. Es tu momento''", añadió recreando un supuesto diálogo entre el de Podemos y el Presidente del Gobierno.

Para finalizar su recopilación de hechos el catalán también quiso hablar de la situación de Ciudadanos. Buenafuente trató con humor el asunto: "Ciudadanos no está bien. Eso se ve, se nota, se huele". "Además Toni Cantó ha dimitido. Dice que puede volver a ser actor, bueno, como ahora", añadió sobre la salida del partido del valenciano.