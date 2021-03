Sofía Cristo se sentó en el último 'Sábado Deluxe', donde habló de la terapia que empieza Kiko Rivera para desengancharse de las drogas, un problema que también vivió ella y por el que le va a ayudar. Sin embargo, el programa también quiso saber cómo es su relación actualmente con Nagore Robles, la que fuera su pareja.

Cristo reconoció que tiene "muy poca relación" actualmente con la novia de Sandra Barneda. "Cada una ha seguido su camino", explicó en el plató del 'Deluxe', algo nerviosa ante las preguntas sobre la colaboradora: "Claro que le he echado mucho de menos, y a veces le echo de menos. No me pongo nerviosa... Me hace gracia porque ha pasado muchos años, 8 años…".

"Tuvimos un distanciamiento y no tenemos la amistad de antes, pero nos seguimos queriendo muchísimo, la quiero muchísimo... Ha sido una persona muy importante en mi vida", confesó Cristo, que se abrió en canal: "Me costó mucho desenamorarme de ella".

Aunque tras su ruptura ambas consiguieron mantener el contacto y tener una relación de cariño, en estos momentos reconoce que ya no es lo que fue: "Ya no pertenezco al mismo círculo de Nagore. No estoy en la misma onda que ella, pero claro que le quiero", explicó la hija de Bárbara Rey.