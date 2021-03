Fernando Simón se sentó a charlar en 'Lo de Évole' un año después de haberse declarado el estado de alarma por la pandemia. Desde entonces, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha tenido que enfrentar a numerosas críticas por su gestión de la pandemia.

Évole recordó cuando el nombre de Simón empezó a sonar con más fuerza hace un año, cuando afirmó que en España sólo había tres o cuatro casos de coronavirus: "Podría haber sido más prudente, pero la situación cambió cuando hubo transmisión comunitaria descontrolada en el norte de Italia". Simón se dio cuenta de que había que actuar "entre el 9 y 10 de marzo", y así se lo hizo saber a Pedro Sánchez, del que recuerda que respondió "con una respiración profunda".

A raíz de entonces, muchas han sido las preguntas sobre el epidemiólogo, como cuál es su ideología: "¿Fernando Simón es de izquierdas o de derechas?", le preguntó Évole. "¿Tengo que contestar a eso?", respondió, y añadió: "Yo creo que se me nota. Soy muy social. Tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidades. Tenemos que evitar pensar que hay dos grupos diferentes: somos una población. No entiendo cuando se ve a los grupos desfavorecidos como si fueran de otra especie", explicó.

En esta línea, el periodista quiso saber también si le habían propuesto ir en alguna lista electoral, a lo que contestó: "Pero si pones mis declaraciones y soy un bocazas". "No soy político y no creo que lo sea nunca. Igual alguien me propone algo atractivo, pero no creo", añadió.

Además, Fernando Simón aseguró que le gustaría volver al anonimato: "Me gustaría que se olvidasen de mí después de esto", dijo. Pese a sus apariciones en programas de televisión como el de Jesús Calleja, descartó que vaya a hacer 'realities': "No iría a realities, pero si alguien me ofrece hacer una actividad que a mí me guste o no pueda hacer habitualmente, pues sí. Pero a realities, no".