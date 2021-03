En la noche de este sábado, Concha Velasco era una de las invitadas estrella de 'Sábado Deluxe' y sus declaraciones estuvieron a la altura de las expectativas. La actriz desveló en el programa de Telecinco el nombre del padre biológico de su hijo Manuel.

Con un Jorge Javier que no daba crédito a lo que la invitada estaba contando, ella aseguró: "Es una noticia triste. El último día que yo estaba en el teatro, el 24 de enero, falleció el padre biológico de mi hijo Manuel. Era el operador cinematográfico Fernando Arribas".

Tras esta impactante confesión, Velasco quiso aclarar que "Estaba muy enamorada de Fernando, pero él estaba casado en ese momento, cuando estábamos rodando 'Las largas vacaciones del 36'. Estaba tan locamente enamorada, que le dije que nos casásemos. Ante esto, me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado, y me sentó fatal". Tras esto, afirmó que habían pasado las últimas cuatro Nochebuenas juntos y que en su momento no le contó a Arribas lo del embarazo.

Concha también reconoció que pensó en abortar, "pero no lo hice". Tras hacerse las pruebas pertinentes, decidió tenerlo, aunque no fue fácil porque "estaba haciendo 'Libertad provisional' en Barcelona, y en el rodaje me desmayaba muchísimo".

Cuando el programa le mostró una imagen suya junto a Fernando y su hijo, ella apartó la mirada, asegurando que lo "echo mucho de menos". También quiso aclarar como fue el proceso de tener a su hijo. "Yo reuní a mis padres y les conté que iba a tener un niño, y no pasó nada porque fuera madre soltera. Conocí a Paco Marsó, que decidió que el niño era suyo. Fue hace unos años cuando le dije a Manuel que su padre bilógico era Fernando Arribas".