Gran parte de las cadenas generalistas apuestan por la ficción en el prime time de este miércoles. A las 22:05 horas, la cuarta temporada de ‘Estoy Vivo’ aterriza en La 1. En el primer capítulo, un extraño apagón mundial hace que la conexión con la Pasarela desaparezca inexplicablemente cuando el Enlace se encuentra jugando un partido en la Tierra con Los Vengadores. Al mismo tiempo, Márquez y Santos se enfrentan con uno de los casos de desaparición más enigmáticos de los últimos años. Mientras, separado de Susana y de su hija, el Enlace teme que algo terrible ha ocurrido. Todos se volcarán con el Enlace en la misión más importante de su vida: recuperar a su familia.

A las 22:45 horas, 'Mujer’ vuelve con un nuevo episodio a Antena 3. En esta entrega, el plan de Nezir podría haber llegado a su final… ¿Bahar y sus hijos podrán escapar de sus garras y recuperar la vida que tanto anhelan? Mientras tanto, Kismet no descansará hasta que su hermano Arif pueda salir de la cárcel, buscar a los verdaderos culpables y fijarse un nuevo objetivo para extraer información: Sarp Cesmeli.

Por su parte, Iker Jiménez se adentran en los contenidos de las webs para adultos y los intereses oculta este opaco y lucrativo negocio. El programa buscará respuestas a los respectivos interrogantes del tema junto al coronel Pedro Baños, experto en Geopolítica y Estrategia; Antonio Miguel Carmona, político, analista y profesor de Economía; el abogado Guillermo Rocafort; el inspector Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP); y el youtuber Sergio Candanedo, conocido en redes como Un Tío Blanco Hetero

'Love is in the air' también ocupará este miércoles la franja nocturna de Telecinco (22:00 horas). Tras haber realizado la reforma en el domicilio de los nuevos clientes de la empresa, en esta ocasión, ocurre un accidente: el techo de parte de la segunda planta se derrumba. Después del incidente, salvar a la compañía se convierte en la principal prioridad de Serkan.

Además, laSexta emitirá un nuevo pase de la película ‘Carta Blanca' (22:30 horas). Dos amigos lamentan que el matrimonio les haya arruinado toda posibilidad de diversión, especialmente en lo que al sexo se refiere; sus esposas deciden entonces concederles un fin de semana libre, un paréntesis de libertad, en el que podrán desmadrarse todo lo que quieran, sin remordimientos ni explicaciones.