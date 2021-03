Isabel San Sebastián se ha situado en el foco de la polémica por sus palabras machistas sobre Irene Montero. La periodista y colaboradora habitual de 'El programa de Ana Rosa' participó este fin de semana en el canal de Youtube de Javier Negre, donde pronunció una serie de comentarios lamentables que han causado indignación en redes sociales.

"Esta chica está cada día peor. He oído unas declaraciones suyas hablando de la calle, de lo que nos costó, de las conquistas y de seguir reivindicando nuestros derechos...", comenzó diciendo sobre la ministra de Igualdad, a quien lanzó una pregunta con insulto incluido: "¿Pero tú qué conquista has tenido que hacer, niñata?".

Esas palabras solo eran el principio de la intervención. El tono de San Sebastián fue en aumento y arremetió duramente contra Montero al atribuir sus logros profesionales a la relación que mantiene con el líder de Unidas Podemos: "Lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra. ¿Pero tú qué has hecho? Cuando naciste las mujeres ya tenían todos sus derechos".

"Fuiste a la Universidad, que te pagamos quienes trabajábamos con nuestros impuestos. Trabajaste de cajera en un supermercado y de ahí pasaste a ministra por la vía más vieja del mundo", soltó la tertuliana televisiva. "Me hierve la sangre. Yo he tenido que luchar para hacer una carrera en un mundo masculino, ¿pero Irene Montero?", añadió antes de asegurar que no le importan "las memeces de un grupo de autoproclamadas feministas que no tienen idea de labrarse una carrera".