Pedro Ruiz, que llevaba un tiempo sin aparecer por los platós de televisión, ha visitado ‘Todo es mentira’ para analizar algunos aspectos de la actualidad política y social. “Estoy muy contento de estar aquí”, comenzaba diciendo el conocido presentador.

"Estoy bien. Me llevo bien conmigo, tengo salud y no tengo conflictos", añadió Ruiz en su estreno como analista del espacio de Cuatro. Más allá de esta intervención televisiva, recordó que actualmente protagoniza la comedia musical 'Loc@s' en el Teatro Marquina de Madrid.

A punto de cumplirse un año del confinamiento domiciliario por el coronavirus, el humorista explicó cómo afrontó él la cuarentena: "Escribiendo mucho, hablando con los amigos y haciendo deporte, porque tengo la suerte de tener una casa con jardín".

"También preocupado al no saber si los que nos dirigen sabían las cosas, pero cumpliendo todo. No soy negacionista. Soy escéptico, pero negacionista no", reconoció el invitado de Risto, que más adelante entró a valorar si deberían permitirse las manifestaciones del 8M.

"Les pido fervientemente y cariñosamente a las mujeres que renuncien. Por el bien de los hombres, que somos los débiles, no lo hagáis", comentó Ruiz. Unas palabras por las que recibió una pequeña bronca de Pilar Rahola.

"Pedro, lo del 8M es una reivindicación de mujeres y de hombres. Por suerte, hoy en día tienen tanta sensibilidad en la lucha contra la discriminación y la violencia de género que nosotras", recordó la tertuliana.