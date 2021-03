La séptima gala de 'La isla de las tentaciones 3' ha pulverizado su propio récord de encuentros sexuales en una sola entrega. Manuel, Marina y Lola dieron un paso más con sus respectivos tentadores y protagonizaron una noche de sexo en las distintas villas del reality de Telecinco.

El primero encuentro sexual de la noche fue el de Manuel y Fiama. Después de disfrutar juntos del jacuzzi de Villa Playa, la pareja activaron la 'luz de la tentación' tras tener sexo en el baño, algo que le costó una sanción disciplinaria al gaditano. "Hemos tenido tomate en el baño porque hemos tenido tomate, ha pasado porque tenía que pasar. Estábamos en la cama y ya estaba la cosa caliente. Me dijo que se iba a lavar los dientes y le dije 'te voy a dar la pasta'. Aquí todo el mundo tiene sexo y es algo normal en al vida", contó el gaditana.

Posteriormente, Marina e Isaac dieron rienda suelta a su fogosidad y tuvieron sexo después de varios días esquivando su alta atracción sexual por las estancias de Villa Montaña. "Ella está muy augusto conmigo y llega un momento en el que no puede más", aseguró el tentador, añadiendo que la sevillana se había liberado.

Además, también en Villa Montaña, Lola se dejó llevar por la pasión y tuvo sexo con Carlos después de que le prometiese a Diego que no caería en la tentación en una hoguera de confrontación en la que los dos decidieron continuar. "Me he dejado llevar. He celebrado mi cumpleaños por todo lo alto", aseguró Lola a la mañana siguiente.

Lucía pide una hoguera de confrontación y abandona la hoguera tras escuchar a Manuel tener sexo con Fiama

Además, la cuarta hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones' también nos dejó otro momentazo que dará mucho que hablar en los próximos días. En el avance de la próxima entrega, Lucía pidió la hoguera de confrontación con Manuel después de escuchar cómo él y Fiama tuvieron sexo en un cuarto de baño: "No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso".