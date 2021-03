La nostalgia estará muy presente en la programación del prime time de este martes. En La 1 de TVE, a las 22:05 horas, Los Morancos, Loles León, Candela Peña y Secun de la Rosa y Yolanda Ramos recordarán con Dani Rovira sus primeras veces en el amor, en el trabajo y en cualquier circunstancia de la vida en la nueva entrega de ‘La noche D’.

Por otro lado, Xavier Sardà recordará esta noche (a las 22:30 horas) su dura infancia junto a Mamen Mendizábal en ‘Palo y astilla’. Abriendo sus recuerdos para buscar el origen de su sentido del humor, su sarcasmo y sus inquietudes políticas, el comunicador hablará de su especial relación su padre Jaume, un hombre viudo y con pocos recursos que sacó adelante a sus cuatro hijos.

A su vez, Antena 3 emite esta noche (22:45 horas) un nuevo capítulo de ‘Mujer’. En esta entrega, Arif está decidido a no hablar para proteger a Bahar, quedándose en shock después de conocer la identidad de su abogada. Y mientras Ceyda no duda en expresar su opinión a Emre sobre Sirin, Hatice descubrirá un secreto de Enver…

A las 22:50 horas, ‘The Good doctor’ regresa a Cuatro. Tras la muerte de su padre, Shaun Murphy debe afrontar los efectos de sus sentimientos por Lea en su relación con Carly. Entretanto, el equipo de cirugía del Hospital St. Bonaventure tiene que operar a un paciente que se opone a que le administren anestesia durante la intervención quirúrgica por temor a una recaída.

Además, Telecinco apuesta esta noche (22:45 horas) por un nuevo capítulo de 'Love is in the air'. Después de la ruptura de Serkan y Eda, en esta ocasión, Efe Akman ofrece a la joven una oferta de trabajo que no podrá rechazar. Además, tras haber tomado la decisión de dejar a Eda, Serkan volverá a ser el hombre frío y calculador que estaba acostumbrado a ser, aunque volver a ver a Eda en la oficina hará que todo su mundo gire de nuevo.