Melani Olivares ha sorprendido a todos con sus declaraciones en 'Sábado Deluxe'. Por primera vez, se ha abierto en canal para hablar de su bisexualidad en su entrevista a Jorge Javier Vázquez.

Sus primeras palabras ya han sorprendido al presentador: "En mi casa no existen los géneros". Unas primeras palabras que han quedado en nada cuando ha confesado que se acuesta con mujeres "desde que tenía 30 años".

Vázquez ha querido saber porqué lo decía en ese momento y no lo había contado antes. "Porque me lo acabas de preguntar, nunca me lo habían preguntado en una entrevista", ha contestado Melani. Al ver la naturalidad con la que lo trataba la actriz, Jorge le ha preguntado si estaba quedando muy antiguo con esas preguntas, recibiendo un contundente "no" por parte de la entrevistada. Además, ha querido destacar que ha sido la pandemia lo que la ha empujado a hablar de ese tema.

"Me he dado cuenta de que no tengo que quedarme con el 50% si puedo tener el 100%" ha comentado la actriz, que ha desvelado que ahora mismo tiene novio y novia: "Ahora estoy en el poliamor".

Por último, el conductor de 'Sábado Deluxe' ha preguntado si estaba en una pareja de tres, a lo que la actriz ha matizado que "No, voy picardeando". Finalmente, ha admitido que sus relaciones "nunca me han durado más de dos o tres años".